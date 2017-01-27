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«Украинцы поддерживают мирную реинтеграцию Донбасса»

Политика
«Партии войны», одержимой агрессивными идеями «выжженной земли», может противостоять только «партия мира», а также рядовые граждане, заявляет политик Виктор Медведчук

Киев, 27 января 2017, 16:15 — REGNUM  ООН одобрила разработанный украинским правительством План мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Это событие сегодня, 27 января, прессе прокомментировал Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Надо признать: на Украине немало политических сил, выступающих против Минских соглашений: «фронтовики», «радикалы» и «Самопомощь» открыто говорят о том, что они против «налаживания диалога» с Донбассом, принятия закона о выборах и «закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место» на Донбассе. Политики, именующие себя патриотами, протестуют против проведения «конституционной реформы в Украине… и принятия постоянного законодательства об особом статусе». Они устраивают демарши, критикуя Минские соглашения, и пытаются навязать силовые варианты решения конфликта, рвутся ужесточить блокаду Донбасса. Всех их объединяет циничное отношение к Донецку и Луганску. Судьбы живущих там людей — наших сограждан — им безразличны. Для них важна только территория, и за нее псевдопатриоты готовы вести «войну до победного конца», принося в жертву жизни украинцев», — считает он.

Но, по убеждению политика, рано или поздно разношерстным сторонникам силового возвращения Донбасса придется признать: альтернативы Минскому процессу нет и быть не может.

«В первую очередь потому, что такова воля народа: большинство украинцев выступают за мирную реинтеграцию Донбасса. Согласно результатам исследования Индекса социальной сплоченности и примирения SCORE, которое проводилось SeeD при поддержке агентства США по международному развитию, поддержка мирного возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей составляет по десятибалльной шкале в Западном регионе 6,7 балла, Центральном — 6,6, Южном — 6,1 и Восточном — 6,4 балла», — сообщил лидер «Украинского выбора».

По словам Медведчука, «партии войны», одержимой агрессивными идеями «выжженной земли», может противостоять только «партия мира» — общественные организации и политические силы, а также рядовые граждане, которые принимают Минские соглашения как единственный безальтернативный вариант восстановления мира на Украине.

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