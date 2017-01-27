Делегация России примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Вене

Москва, , 16:46 — REGNUM Глава российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») подтвердил участие делегации в февральской сессии Ассамблеи в Вене (Австрия), передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

«Мы рассматриваем сессию в Вене как подготовку к июльской сессии, которая пройдет в Минске и где будут приняты важные решения по формированию Бюро ПА ОБСЕ», — отметил Толстой.

«Установка и председателя Госдумы, и руководства страны заключается в том, что мы должны вести диалог с нашими западными партнерами на всех площадках, где это возможно. Мы будем продолжать отстаивать свою позицию», — подчеркнул парламентарий.

Толстой избран главой делегации в ПА ОБСЕ — решение было принято по итогам совещания делегации, в состав которой входят 10 депутатов Госдумы и 5 членов Совета Федерации.

В состав делегации в ПА ОБСЕ от «Единой России» вошли семь человек (Николай Ковалев, Геннадий Онищенко, Николай Брыкин, Петр Толстой, Артем Туров, Павел Федяев и Александр Фокин), а от остальных фракций — по одному депутату: Алексей Корниенко от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Рыжак от «Справедливой России».