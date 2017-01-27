Делегация России примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Вене
Москва, 27 января 2017, 16:46 — REGNUM Глава российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») подтвердил участие делегации в февральской сессии Ассамблеи в Вене (Австрия), передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.
«Мы рассматриваем сессию в Вене как подготовку к июльской сессии, которая пройдет в Минске и где будут приняты важные решения по формированию Бюро ПА ОБСЕ», — отметил Толстой.
«Установка и председателя Госдумы, и руководства страны заключается в том, что мы должны вести диалог с нашими западными партнерами на всех площадках, где это возможно. Мы будем продолжать отстаивать свою позицию», — подчеркнул парламентарий.
Толстой избран главой делегации в ПА ОБСЕ — решение было принято по итогам совещания делегации, в состав которой входят 10 депутатов Госдумы и 5 членов Совета Федерации.
В состав делегации в ПА ОБСЕ от «Единой России» вошли семь человек (Николай Ковалев, Геннадий Онищенко, Николай Брыкин, Петр Толстой, Артем Туров, Павел Федяев и Александр Фокин), а от остальных фракций — по одному депутату: Алексей Корниенко от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Рыжак от «Справедливой России».
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