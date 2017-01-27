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СМИ: Маккейн считает, что США не готовы к борьбе с кибероружием России

Политика
Воинственный сенатор обвинил администрацию Трампа в неспособности к борьбе с воздействием России на исход выборов во Франции и других странах Европы

Вашингтон, 27 января 2017, 16:43 — REGNUM  США не имеют стратегии борьбы с российским кибероружием и отстали от Москвы в этом аспекте конфронтации, заявил сенатор Джон Маккейн на съезде республиканской партии в Филадельфии, сообщает The Guardian.

Воинственный сенатор обвинил администрацию Дональда Трампа в полной неготовности к борьбе с воздействием России на выборы во Франции и других странах Европы. Маккейн вновь напомнил, что о стремительно растущем авторитете французской партии «Национальный фронт» и ее лидера Марин Ле Пен, которую западные СМИ обвиняют в контактах с российским банком и постоянно цитируют ее мнение о законности воссоединения Крыма с Россией.

По мнению Маккейна, США отстали от России в развитии кибероружия. Сенатор со знанием дела отметил, что в виртуальном пространстве «гораздо легче нападать, чем защищаться».

Джон Маккейн в очередной раз призвал говорить с Москвой исключительно с позиции силы и предупредил нового президента США Дональда Трампа о высокой вероятности давления на него со стороны КНДР, России, Китая или Ирана.

Интересно, что несмотря на ироничное отношение президента США к сенатору Маккейну, последний поддержал кандидатуру Трампа на выборах президента США и одобрительно отзывался о его выборе нового руководителя Пентагона и советника по нацбезопасности.

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