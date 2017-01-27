Трамп обсудит с Путиным борьбу с исламским терроризмом

Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп собирается обсудить в предстоящем телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, как «побороть радикальный исламский терроризм», а также другие важные вопросы. Об этом сегодня, 27 января, сообщает Reuters со ссылкой на интервью советника Трампа Келлиан Конвей телеканалу CBS.

Напомним, ранее сегодня глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 28 января вечером Путин проведет телефонный разговор с Трампом. Предполагается, что Путин поздравит Трампа со вступлением в должность, также, возможно, состоится обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.

В ходе предвыборной кампании Трамп не раз говорил, что считает налаживание российско-американских отношений выгодным для США. Страны Евросоюза, а также Украина, после того, как Трамп стал президентом, крайне опасаются того, что он сможет заключить «сделку» с Путиным, что похоронит всю антироссийскую направленность политики ЕС и Украины.