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Стали известны детали военного договора между Латвией и США

Политика
Американские военные получат иммунитет и привилегии

Рига, 27 января 2017, 16:42 — REGNUM  Межправительственный договор Латвии и США о сотрудничестве в сфере обороны предусматривает разрешить силам США вести строительные работы на латвийских объектах военной инфраструктуры, ввозить товары личного пользования без уплаты таможенных налогов и пошлин, и без досмотра, сообщает портал Mixnews.lv. Предусматривается также признание американских водительских прав и упрощение условий въезда.

Как говорится в аннотации к законопроекту, сейчас ведется активное сотрудничество с США, и для постоянного и долгосрочного пребывания американских военных в Латвии нужно усовершенствовать правовую базу, детально установив права и обязанности вооруженных сил и причастных к ним лиц. Расширение этой правовой базы считается предпосылкой к тому, чтобы продолжать получать от США гарантии коллективной обороны.

Проект нормативного акта предусматривает для вооруженных сил США возможность свободного доступа к латвийским объектам военной инфраструктуры и выполнение строительных работ на этих объектах. Новые и реконструированные здания будут принадлежать Латвии, но использоваться вооруженными силами США так долго, как это необходимо.

Договор также предусматривает упрощенные условия въезда и пребывания для членов гражданской составной части военных сил США и тех, кто выполняет договорные работы. Латвия будет признавать выданные в США профессиональные сертификаты и лицензии. Воздушные суда, суда и сухопутные транспортные средства правительства США не будут подвергаться досмотру и проверке без разрешения американских учреждений.

В аннотации к законопроекту также сказано, что стороны договорились об условиях сотрудничества, в случаях, если представители вооруженных сил США задерживаются или помещаются под арест, а также в ходе уголовно-процессуального расследования, а также относительно отбывания наказания в местах лишения свободы.

Напомним, на данный момент статус вооруженных сил США и других стран НАТО в Латвии устанавливается договором НАТО, заключенным в 1951 году, к которому Латвия присоединилась в 2004 году.

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