На Кубани назначили главу Темрюкского района

Темрюкский район, Краснодарский край, , 16:17 — REGNUM В администрации Темрюкского района Краснодарского края — новое назначение. Главой муниципалитета стал Федор Бабенков, ранее руководивший районом на правах исполняющего обязанности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации 27 января, имя нового главы было озвучено на сегодняшней сессии совета муниципального образования.

На пост главы претендовали три кандидата: исполняющий обязанности главы района Федор Бабенков, глава Старотитаровского сельского поселения Александр Титаренко и директор МБУ «Центр физкультурно-массовой работы» Юрий Романов. По итогам тайного голосования единогласно был избран Федор Бабенков.

Новоизбранный глава поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Первоочередными для решения, по словам Бабенкова, должны стать такие задачи, как дальнейшее укрепление экономики муниципалитета, повышение собственных доходов, развитие малого и среднего бизнеса.

Напомним, пост руководителя Темрюкского района Сергей Робилко покинул досрочно в связи с переходом на другое место работы. Его отставку депутаты Совета Темрюкского района приняли 21 октября. В должности главы района Робилко проработал с августа 2015 года.

Конкурс по отбору кандидатур на должность руководителя муниципалитета состоялся 12 января. По его результатам комиссия приняла решение зарегистрировать и представить в совет района три кандидатуры: Федора Бабенкова, Александра Титаренко и Юрия Романова.

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