Венгрия: Санкции против России должны быть отменены

Будапешт, , 16:16 — REGNUM Власти Венгрии выступают за более тесные связи с Россией и отмену экономических санкций, сообщает 27 января Reuters.

«Позиция Венгрии в отношении санкций заключается в том, что они носят бессмысленный характер», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Должны ли мы радоваться тому, что экономика России претерпевает период спада? Нет, мы сожалеем об этом», — добавил Сийярто.

Напомним, потери экспортных доходов Венгрии составили около $6 млрд 500 млн с момента введения экономических санкций против России в 2014 году.

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