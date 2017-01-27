Маккейн: «У США нет ни политики, ни стратегии кибервойны с русскими»

Вашингтон, , 16:40 — REGNUM «Сенатор Маккейн заявил, что у США нет ни политики, ни стратегии кибервойны с Россией. Сегодня Америка просто не готова и неспособна противостоять попыткам вторжения хакеров и не сможет помешать русским вмешаться в выборы во Франции и Германии, — приводит газета выдержки из речи сенатора. — Наши противники впереди нас в этом аспекте, а совершать преступления в киберпространстве проще и легче, чем противостоять им».

Издание не уверено, что президент США обратит внимание на недовольные реплики парламентария по причине «взаимного невосприятия».

«Известно, что Маккейн не очень любит Трампа за то, что тот как-то сказал про Маккейна: «Он — герой войны, потому что был взят в плен? Я предпочитаю героев, которые в плен не сдаются».