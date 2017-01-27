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В Дагестане частично отменены льготы бывшим главам республики

Политика
Парламент республики принял решение лишить льгот членов семьи бывших руководителей региона
Экономное расходование
Иллюстрация: Pixabay.com
Экономное расходование

Махачкала, 27 января 2017, 16:25 — REGNUM  Народное собрание республики Дагестан приняло изменения в закон «О гарантиях высшему должностному лицу Республики Дагестан, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», согласно которому льгот лишаются члены семьи экс-руководителей республики. Нововведения в закон также лишают государственных льгот тех бывших руководителей, которые еще не достигли пенсионного возраста и не потеряли трудоспособность, передает 27 января корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что закон гарантирует бывшим руководителям республики пожизненную охрану, спецсвязь и транспортное обслуживание, страхование здоровья за счет средств республиканского бюджета, право на медицинское обслуживания как главе республики, бесплатную санаторно-курортную путевку один раз в год. Кроме того, экс-глава имеет право на ежемесячное пожизненное денежное вознаграждение в размере 75% суммы месячного денежного вознаграждения высшего должностного лица республики Дагестан.

Указанными льготами пользуются экс-председатель Госсовета республики (высшая государственная должность в Дагестане в 1994—2006 гг.) Магомедали Магомедов и экс-президент Дагестана Муху Алиев, руководивший республикой в 2005—2010 годы. Другой экс-президент Магомедсалам Магомедов не достиг пенсионного возраста и работает заместителем руководителя Администрации президента России. С 2013 года высшим должностным лицом республики является глава республики.

Напомним, ранее прокуратура Дагестана требовала отмены этих льгот бывшим руководителям республики. Надзорный орган посчитал, что это положение нарушает баланс частных и государственных интересов. К тому же, Дагестан — регион не с самым высоким уровнем бюджетной обеспеченности. Верховный суд Дагестана оставил в силе закон о льготах бывшим главам. Позже Верховный суд России оставил в силе решение Верховного суда Дагестана.

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