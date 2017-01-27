Госдума не продлевает «бесплатную приватизацию для всех»

Москва, , 16:14 — REGNUM Бесплатная приватизация будет продлена до 1 января 2020 года для жителей Крыма и Севастополя, переселенцев из аварийного жилья, а также для детей-сирот. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, такой законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Госдума поддержала законопроект, инициированный депутатом от «Единой России» Александром Сидякиным, который предполагает, что бесплатная приватизация жилья до 1 января 2020 года предусмотрена для граждан, проживающих на территориях Крыма и Севастополя, граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Законопроект также предполагает, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилья дается право приватизировать занимаемое ими жилое помещение бесплатно.

«Приватизация должна быть конечной, потому что если она будет бесконечной, мы не сможем решать социальные задачи со стороны государства, муниципалитеты в частности не заинтересованы в развитии рынка арендного жилья», — рассказал Сидякин. Последние переносы срока окончания бесплатной приватизации были связаны с запуском масштабной программы по расселению аварийного жилья, отметил он. «Это право существует 15 лет, мы наблюдаем обратный процесс — люди хотят расприватизировать свое жилье. Настает момент, когда ситуация исчерпана», — сказал он.

Как сообщил Сидякин, за 25 лет действия нормы были приватизированы более 30 млн единиц жилья, включая комнаты, 78% общего количества квартир являются приватизированными. «Такого больше нет ни в одной стране мира, чтобы большинство жителей многоквартирных домов были собственниками», — подчеркнул он.

В то же время Госдума отклонила в первом чтении четыре других законопроекта, посвященных продлению бесплатной приватизации бесплатной приватизации. Законопроект, внесенный законодательным собранием Севастополя, предлагал продлить срок приватизации жилых помещений для Крыма и Севастополя до 1 марта 2020 года. Документ было решено отклонить, поскольку предлагаемые им нормы уже включены в законопроект, принятый Госдумой.

Законопроектом, внесенным депутатами фракции «Справедливая Россия», предлагалось продлить общий срок приватизации жилых помещений в России до 1 марта 2019 года. «Продлевать необходимо, как минимум на 2 года, пока не будет решена проблема аварийного жилья и очередников, которые стоят в очереди более 20 лет», — отметила депутат от «Справедливой России» Ольга Епифанова.

Депутаты от фракции ЛДПР предлагали продлить срок бесплатной приватизации до 1 марта 2018 года. «Неоднократный перенос срока бесплатной приватизации свидетельствует о том, что не все в порядке в этом вопросе», — сказал представитель фракции Ярослав Нилов, подчеркнув, что, продлив еще на год бесплатную приватизацию, надо вести разъяснительную работу с гражданами на предмет окончания бесплатной приватизации жилья в России.

Еще один законопроект, внесенный представителями всех фракций во главе с председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, предполагал возможность бессрочной бесплатной приватизации жилья для граждан, исключая граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям после 1 марта 2005 года и являющихся малоимущими.

«Ссылки на то, что кто-то не успел приватизировать жилье — это несерьезно, за 25 лет можно было приватизировать жилье», — сказал зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»), подчеркнув, что из-за наличия бесплатной приватизации очередь на получение жилья почти не двигается.

«Введение налога на недвижимость, рассчитанного по кадастровой стоимости приведет к резкой деприватизации жилья. Надо согласиться с тем, чтобы оставить приватизацию бесплатной». — отметил депутат от фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг предупредил, что в случае окончания бесплатной приватизации жилья расприватизация также может стать платной и подчеркнул, что несправедливо лишать людей права вернуть жилье государству, если они не могут нести расходы, связанные с наличием жилья в собственности.

Бесплатная приватизация жилья заканчивается 1 марта 2017 года.

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