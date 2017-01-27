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Daily Express: «Трамп поговорит с Меркель о снятии санкций с Москвы»

Политика
Судя по всему, у американского президента будет напряженная рабочая суббота, заключает британская The Daily Express, анализируя расписание запланированных Дональдом Трампом на завтра телефонных переговоров
Дональд Трамп
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Лондон, 27 января 2017, 16:14 — REGNUM  «Трамп поговорит в субботу по телефону с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным. Предполагается, что главным вопросом беседы с фрау канцлер будут санкции, наложенные на Россию за ее вмешательство в дела Украины и вообще отношения между Москвой и Киевом, — пишет издание, ссылаясь на данные из неназванных, но достойных доверия структур. — По словам источника, пожелавшего сохранить свою анонимность, обсуждаться будут не столько санкции, сколько возможность их снятия».

Газета подчеркивает, что это будет первый разговор американского и германского лидеров с момента вступления Трампа в должность президента.

«Эксперты считают, что Трампу эту беседу будет вести легче: он еще до избрания обвинял Меркель в том, что она причинила непоправимый вред своей стране непродуманной политикой в отношении беженцев, подчеркивая, что два года назад немцы считали свою страну лучшим местом на земле, а теперь они очень опечалены происшедшим. Однако даже в случае, если Трампу покажется, что санкции с России пора снимать, эта идея не будет обязательной к исполнению Евросоюзом», — резюмирует СМИ.

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