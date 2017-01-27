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На довыборы в гордуму Екатеринбурга выдвинулись 16 кандидатов

Политика
Сегодня окончился срок принятия заявлений от кандидатов

Екатеринбург, 27 января 2017, 16:19 — REGNUM  На предстоящие 18 марта довыборы в городскую думу Екатеринбурга по двум округам свои кандидатуры выдвинули 16 человек. Об этом сообщил глава горизбиркома Илья Захаров корреспонденту ИА REGNUM.

При этом двое из кандидатов уже зарегистрированы. Остальным кандидатам по процедуре, до 1 февраля необходимо донести документы, уточнили в горизбиркоме.

Отметим, что партия «Единая Россия» проводили праймериз. Победы в ходе предварительного голосования одержал генеральный директор ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» Михаил Смоляков и Владимир Стругов. Они будут баллотироваться по №8 и №14 округам соответственно.

Как сообщил первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв, партия выдвинула на довыборы по Кировскому округу Екатеринбурга Святослава Штукина и по Орджоникидзевскому округу Евгения Старокожева.

От партии ЛДПР на довыборы в гордуму Екатеринбурга выдвинули свои кандидатуры предприниматели — Григорий Вихарев и Евгений Коесьян, а от «Справедливой России» — Павел Андреев и Юрий Оносов. Помимо парламентских партий своих кандидатов выдвинуло региональное отделение «Партии пенсионеров за справедливость».

Также сегодня стало известно о том, что трое самовыдвиженцев Алексей Фефилов, Дмитрий Смирнов и Владимир Лапкин сняли свои кандидатуры.

Напомним, что довыборы в гордуму назначены после досрочного прекращения полномочий Светланы Учайкиной, которая заняла пост главы регионального Минкульта и перешедшего работать в Законодательное собрание Свердловской области Игоря Володина.

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