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Спецслужбы подозревают членов Временного правительства Киргизии в коррупции

Политика
Следственные органы расследуют факты возможного участия лидеров киргизской оппозиции в махинациях с ценными бумагами и их содействия соратникам свергнутого в 2010 году президента Бакиева

Бишкек, 27 января 2017, 16:11 — REGNUM  Следователи Госкомитета нацбезопасности Киргизии провели проверку по факту возможной причастности должностных лиц Временного правительства к коррупционным преступлениям, связанным с акциями одного из крупнейших киргизских мобильных операторов «Мегаком». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе ГКНБ.

На основании полученных из государства Белиз трастовых документов выяснилось, что внесенное 27 апреля 2010 года Генеральной прокуратурой Киргизии представление о переводе лишь 49% акций «Мегакома» в госсобственность, а также последующая передача 51% этих ценных бумаг на ответственное хранение компании «Penwell Business LTD» с правом управления не имела юридического обоснования.

«Таким образом, в апреле 2010 года заинтересованными лицами были заложены предпосылки для финансовых манипуляций с 51% акций мобильного оператора, хотя на 7 апреля 2010 года «Мегаком» полностью находился в собственности офшорных компаний Максима Бакиева (старшего сына президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого в ходе госпереворота 7 апреля 2010 года — прим. ИА REGNUM)», — подчеркнули в Госкомитете.

Также отмечается, что сотрудниками спецслужб республики был установлен факт незаконного возобновления действия адвокатской лицензии одного из соратников Максима Бакиева — Алексея Елисеева, находящегося в розыске за совершение ряда крупных махинаций и иных экономических преступлений, нанесших серьезный ущерб киргизскому государству.

«7 июня 2010 года в Министерство юстиции поступило заявление Елисеева о возобновлении действия лицензии и ее выдачи. 28 июня 2010 года приказом № 58, подписанным исполняющей обязанности министра юстиции Аиды Саляновой, действие лицензии было возобновлено и, согласно учетным документам, она была выдана Алексею Елисееву. В ходе рассмотрения заявления Елисеева 18 июня 2010 года Министерством юстиции был направлен запрос в Информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел о наличии у этого гражданина судимости. Однако, не дожидаясь ответа из МВД, своим решением Салянова незаконно возобновила действие лицензии Елисееву. При этом установлено, что по состоянию на 5 мая 2010 года в обоих госведомствах уже имелись сведения о розыске Алексея Елисеева по уголовным делам», — пояснили в ГКНБ.

Помимо этого, в проверки спецслужбами Киргизии получены данные о том, что представители компании «Penwell Business Limited» передавали должностным лицам Киргизской Республики денежные средства в особо крупных размерах.

«В частности, по имеющимся свидетельским показаниям, часть указанных финансов предназначалась в качестве вознаграждения высокопоставленным лицам за содействие в установлении контроля над сотовой компанией «Мегаком» и последующего получения ее в собственность. Сведения о получении Омурбеком Текебаевым денежных средств также неоднократно подтверждались в СМИ и бывшим депутатом от фракции «Ата Мекен» Омурбеком Абдырахмановым. Для подтверждения указанных выше фактов направлен запрос об оказании содействия в опросе представителей иностранных компаний», — уточнили в специальном ведомстве.

Одновременно с этим Госкомитетом нацбезопасности Киргизии получены данные о выделении управляющими от «Penwell Business LTD» в компании «Мегаком» нескольких миллионов долларов на финансирование некоторых политических партий и их руководителей в период выборов в парламент этой среднеазиатской страны.

«На основании изложенного и принимая во внимание предварительные итоги проверки информации о фактах коррупции по вопросу «Мегакома» в 2010 — 2012 годах начато следствие по переданному Генпрокуратурой Киргизии уголовному делу в отношении Аиды Саляновой по статье «Злоупотребление должностным положением лицом, занимающим ответственное положение» и возобновлено расследование по уголовному делу о получении крупных сумм взяток должностными лицами республики при рассмотрении вопроса компании «Мегаком», — резюмировали в ГКНБ.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2016 года председатель Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев сообщил о том, что спецслужбы Киргизии получили от официальных органов государства Белиз трастовые документы, в которых говорится о заинтересованности трех бывших высокопоставленных чиновников в том, чтобы принадлежащая Бакиевым офшорная компания «Саутфилд» могла незаконно выручить $50 млн от продажи мобильного оператора «Мегаком», контрольный пакет акций которой принадлежит киргизскому государству. Глава ГКНБ не назвал их фамилии, однако киргизские СМИ считают, что это депутаты Аида Салянова (экс-министр юстиции), Алманбет Шыкмаматов (бывший министр юстиции) и Омурбек Текебаев.

Отметим, что при этом сама бывшая генпрокурор Киргизии, а ныне депутат республиканского парламента Аида Салянова и ее коллеги-оппозиционеры утверждают, что возбужденное против нее уголовное дело имеет сугубо политическую подоплеку.

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