Пятница, 27 Января 2017 года
20:49:07 МСК

Турция угрожает Греции отменой миграционной сделки

Политика
Если это произойдет пострадает не только Греция, но и весь Европейский союз
Флаг Турции
Иллюстрация: Free great picture
Флаг Турции

Анкара, 27 января 2017, 16:01 — REGNUM  Турция потребовала пересмотра дела восьми солдат, бежавших в Грецию после неудачного переворота летом прошлого года. Анкара заявила, что может принять меры, включающие отмену миграционной сделки с Афинами, после того, как греческий суд отказал ей в экстрадиции ищущих убежище военных, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: «Мы требовали, чтобы этих солдат судили снова. Это политическое решение, Греция защищает и укрывает заговорщиков».

Верховный суд Греции 26 января вынес решение, по которому требование Турции об экстрадиции солдат, опасающихся за свою жизнь, было отвергнуто. Турецкая сторона обвиняет бежавших в участии их в перевороте 15 июля и расценивает, как предателей.

«Мы рассматриваем варианты наших ответных мер. В частности наша миграционная сделка, которую мы подписали с Грецией. Мы рассматриваем различные варианты, в том числе и отмену этой сделки», — добавил Чавушоглу.

Напомним, отношения между Турцией и Грецией, союзниками по НАТО, несмотря на некоторые улучшения в последние годы, остаются напряженными. Не последнее место в этом занимает вопрос Кипра. В настоящее время остров разделен между протурецкой и прогреческой администрациями.

Также две страны играют важную роль в миграционном вопросе, обострившемся в последние годы. Именно через Турцию и через Грецию идут потоки нелегальных мигрантов в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Греческий суд отказал Анкаре в экстрадиции троих турецких военных

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Попытка военного переворота в Турции
Главное сегодня
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Татьяна ПолосковаИнформационный коллапс российского посольства в Венесуэле
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.01.17
Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Свердловский моногород не сдаётся: прямые выборы мэра сохранены
КраснотурьинскСвердловская областьРоссия Реформа местного самоуправления Политика
NB!
27.01.17
В Дагестане частично отменены льготы бывшим главам республики
МахачкалаРоссия Льготы чиновникам Политика
NB!
27.01.17
Daily Express: «Трамп поговорит с Меркель о снятии санкций с Москвы»
ЛондонВеликобритания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.01.17
Госдума не продлевает «бесплатную приватизацию для всех»
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
27.01.17
Нижегородские депутаты испугались давления
Нижний НовгородРоссия Деятельность Заксобрания Нижегородской области VI созыва Политика
NB!
27.01.17
Маурисио Макри загнал Аргентину в долговую кабалу
Буэнос-АйресАргентина Политический кризис в Аргентине Экономика
NB!
27.01.17
«Дональд Трамп хочет отгородить США и Канаду от всей Латинской Америки!»
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Политика
NB!
27.01.17
Соцвыплаты всем: новосибирские власти решили снять напряженность в обществе
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
27.01.17
Штайнмайер ушел с поста министра иностранных дел ФРГ
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
27.01.17
Редакция ИА REGNUMПрибалтика для России: Транзит. Калининград. Белоруссия. Финляндия. Польша
МоскваРоссия Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.01.17
Станислав ТарасовИран и арабские монархии могут найти «общий язык»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.01.17
Гонконг — самый посещаемый город мира в 2015 году — АТОР
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
27.01.17
Губернаторы будут проверять декларации муниципальных служащих
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Последствия «архитектурного бандитизма»: в мэрии Воронежа – новые отставки
ВоронежРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Политика
NB!
27.01.17
Житель Украины в прямом эфире перечислил преимущества жизни в Крыму
ХарьковУкраина Воссоединение Крыма с Россией Общество
NB!
27.01.17
Деньги РПЦ и идея «банка для бедняков»: мнение
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное