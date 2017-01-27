Клиника ВМА даст новый импульс развитию военной медицины – Минобороны РФ

Москва, , 16:00 — REGNUM В многопрофильной клинике (МПК) в Военно-медицинской академии впервые в России в одном месте будут находиться и функционировать научная, клиническая и лабораторная базы, что позволит объединить теорию и практику военной медицины. Об этом сегодня, 27 января, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, находящийся с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны РФ.

По его словам, такой подход также позволит дать новый импульс развитию военной медицины и повысить качество и доступность медицинской помощи военнослужащим. «Мы уверены, что клиника станет локомотивом военной медицины», — заявил Иванов.

Напомним, камень в основание МПК заложил 22 августа 2014 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. В семи корпусах клиники общей площадью 148 тысяч кв. м. расположатся 16 кафедр и 24 клинических отделения Военно-медицинской академии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января заместитель министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Санкт-Петербург для инспекции хода строительства важнейших объектов Западного военного округа (ЗВО). Инспекция проводится по поручению министра обороны России.