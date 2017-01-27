Пятница, 27 Января 2017 года
20:38:59 МСК

Посол Суринама в ООН призвал страны сократить военные расходы

Политика
А освобожденные средства направить на финансирование целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (UNSDG)

Парамарибо, 27 января 2017, 15:51 — REGNUM  Посол Суринама в Организации Объединенных Наций Генри Макдональд призывал страны сократить часть военных расходов. А освобожденные средства направить на финансирование целей устойчивого развития ООН (UNSDG). Суринамского посла поддержали постоянные представители Белоруссии и Казахстана при ООН, сообщает Caribbean News Now.

Напомним, что Цели устойчивого развития, официально известные, как Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 годанабор целей для будущего международного сотрудничества. Эти цели планируется достигать с 2015 по 2030 годы. Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.

Суринам, Белоруссия, Казахстан и ПРООН надеются убедить крупные державы вложить небольшую часть своих военных расходов на реализацию UNSDG. Эта инициатива опирается на предложение президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, который предложил странам пожертвовать один процент своих военных бюджетов для достижения целей устойчивого развития.

Выводы и входы являются частью диалога на высоком уровне, который будет созвано президентом Генеральной Ассамблеи от 24 января 2017 года по теме «Построение устойчивого мира для всех: Синергизм между 2030 г. Повестка дня для устойчивого развития и поддержания мира» , Генри Макдональд также подчеркнул, что развивающиеся страны могли бы использовать эти средства для развития туристической сферы. Поскольку, именно она поможет им сохранить экономическую стабильность в условиях кризиса. «Устойчивый туризм может содействовать экономическому росту, созданию новых рабочих мест, что позволит эффективно использовать ресурсы и повысить уровень жизни», заявил посол Суринама в ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Surinam Airways призывают выйти на международный уровень

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономический кризис в странах Латинской Америки
Главное сегодня
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Маккейн: «У США нет ни политики, ни стратегии кибервойны с русскими»
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
27.01.17
В Дагестане частично отменены льготы бывшим главам республики
МахачкалаРоссия Льготы чиновникам Политика
NB!
27.01.17
Daily Express: «Трамп поговорит с Меркель о снятии санкций с Москвы»
ЛондонВеликобритания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.01.17
Госдума не продлевает «бесплатную приватизацию для всех»
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
27.01.17
Нижегородские депутаты испугались давления
Нижний НовгородРоссия Деятельность Заксобрания Нижегородской области VI созыва Политика
NB!
27.01.17
Маурисио Макри загнал Аргентину в долговую кабалу
Буэнос-АйресАргентина Политический кризис в Аргентине Экономика
NB!
27.01.17
На Украине предлагают отменить советские праздники — 1 мая и 8 марта
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.01.17
Соцвыплаты всем: новосибирские власти решили снять напряженность в обществе
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
27.01.17
Штайнмайер ушел с поста министра иностранных дел ФРГ
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
27.01.17
Редакция ИА REGNUMПрибалтика для России: Транзит. Калининград. Белоруссия. Финляндия. Польша
МоскваРоссия Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.01.17
Станислав ТарасовИран и арабские монархии могут найти «общий язык»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.01.17
Гонконг — самый посещаемый город мира в 2015 году — АТОР
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
27.01.17
Борис МарцинкевичЯдерное наследство Обамы
ВашингтонСША Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
27.01.17
Последствия «архитектурного бандитизма»: в мэрии Воронежа – новые отставки
ВоронежРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Политика
NB!
27.01.17
Житель Украины в прямом эфире перечислил преимущества жизни в Крыму
ХарьковУкраина Воссоединение Крыма с Россией Общество
NB!
27.01.17
Деньги РПЦ и идея «банка для бедняков»: мнение
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
27.01.17
Администрация Трампа подготовила приказ об отмене санкций — источник
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
ещё главное