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Нижегородские депутаты испугались давления

Политика
Народные избранники облегчили процедуру тайного голосования
1 / 3 Законодательное собрание Нижегородской области
Андрей Репин © ИА REGNUM
Законодательное собрание Нижегородской области

Нижний Новгород, 27 января 2017, 15:50 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, опасаясь давления со стороны областного правительства и иных «политических сил», решили обезопасить себя, упростив процедуру перехода к тайному голосованию. До настоящего момента решение о тайном голосовании могло быть принято большинством депутатских голосов, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте.

После принятия постановления о внесении изменений в статью 50 регламента Законодательного собрания Нижегородской области провести тайное голосование можно будет, если за это проголосует треть от действующего числа депутатов — 17 человек.

Как сообщает КоммерсантЪ, инициатором законопроекта выступил депутат Михаил Манухин. По его мнению, это позволит защитить свободное волеизъявление парламентариев: «Мы с вами были свидетелями активных и напряженных политических дискуссий в конце прошлого года, в ходе которых различные участники поднимали вопросы об оказании административного давления на депутатов при принятии ими того или иного решения».

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Депутат надеется, что внесенные в региональное законодательство изменения смогут в значительной степени обезопасить депутатов от административного давления.

Ряд депутатов высказались категорически против внесения поправки. Так, по словам вице-спикера областного Заксобрания Александра Табачникова, в основе всех систем голосования лежит принцип демократического централизма, когда большинство доминирует над меньшинством: «Не вижу основания, почему по такому вопросу решение должно диктоваться меньшим количеством от общего числа депутатов. Конечно, вопрос защиты безопасности депутатов — важный, но давление на депутатов не зависит от формы голосования, и чем более тайной будет форма голосования, тем сильнее будет давление, чтобы получить исходный результат».

3 / 3 Вице-спикер нижегородского Заксобрания Александр Табачников Вице-спикер нижегородского Заксобрания Александр Табачников

Против поправки высказался и председатель бюджетного комитета Александр Шаронов, напомнив, что в прошлом году полтора десятка депутатов писали обращение в облпрокуратуру с просьбой разобраться с фактами оказания на них давления перед выборами спикера ОЗС.

«Если у нас будут прецеденты и факты оказания давления на каких-то депутатов — с этим надо разбираться, и это надо пресекать. Но я голосую против этой поправки, потому что считаю, что тайное голосование должно применяться очень изредка и по совершенно узкому кругу вопросов. По всем остальным вопросам, на мой взгляд, голосование должно быть открытым», — заявил Шаронов. Он также предложил поименно публиковать результаты каждого голосования на сайте Заксобрания, чтобы избиратели могли видеть, как голосовал их депутат.

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В свою очередь вице-спикер Олег Сорокин, возглавляющий неформальную оппозиционную группу областного правительства, напротив, предлагал поправку принять: «Формы оказания давления на депутатов очень разные, и поправка Манухина эту проблему не решит. Но это инструмент, который отрезвляет отдельных политиков, считающих, что своим должностным положением они могут заменить нормальные формы политической дискуссии. Вот это действительно работает, потому что люди понимают, что какие бы они силовые аргументы ни приводили, если они перегнут палку, то они плохо будут понимать, в отношении кого меры воздействия будут применяться».

2 / 3 Вице-спикер нижегородского Заксобрания Олег Сорокин Вице-спикер нижегородского Заксобрания Олег Сорокин

Представители оппозиционных партий с ним согласились. «Пусть у нас будет возможность поддержать друг друга и коллег из оппозиционных партий через этот механизм», — поддержала поправку депутат от «Справедливой России» Галина Клочкова. Коммунисты поправку тоже поддержали, но из других соображений.

По словам вице-спикера, главы фракции КПРФ Владислава Егорова у депутатов должно быть только два варианта: голосование поименное, когда избиратель должен получить информацию о том, как голосует по большинству вопросов его избранник, и второй — тайное голосование: «К сожалению, у нас сегодня тайное голосование как механизм практически не работает. Поименное голосование не проводилось ни разу. Действует норма так называемого открытого голосования, о результатах которого избиратель узнать не может, но в то же время те, кому надо — из руководства разного уровня, могут получить распечатку и проконтролировать, как депутат тот или иной проголосовал. Давление на депутатов — это недопустимо, а возможность проведения тайного голосования — профилактика борьбы с этим злом».

Поправки к регламенту были приняты большинством голосов. «За» высказались 32 депутата, еще 14 выступили против, а трое воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года политический сезон у нового созыва Законодательного собрания Нижегородской области начался с серии скандалов.

Началось все с первого же заседания нового созыва, которое оказалось сорванным из-за неявки группы так называемых «городских» депутатов, объединившихся вокруг бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Эти депутаты заявили, что на них оказывается давление со стороны областного правительства в вопросе голосования за кандидатуру Евгения Лебедева при выборе председателя Заксобрания. Самим же депутатам, по их словам, хотелось добиться прозрачности и открытости в работе парламента и его независимости от губернатора и областного правительства.

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В свою очередь губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявлял, что практика срыва заседаний недопустима, а депутаты, саботировавшие первое заседание областного парламента нового созыва, должны сложить с себя полномочия.

После вмешательства в ситуацию представителей полпредства и администрации президента РФ депутаты собрались на повторное первое заседание, где большинством голосов избрали на пост спикера того же Лебедева.

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Позже противостояние политических сил вылилось в скандал с распределением льгот для предприятий, оказывающих спонсорскую помощь профессиональным спортивным клубам. В итоге депутаты пошли против желания губернатора Валерия Шанцева и сократили размер этих льгот с 1 млрд до 400 тыс. рублей.

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