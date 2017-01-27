Штайнмайер: «Политика Запада в Сирии – череда упущенных возможностей»

Берлин, , 15:40 — REGNUM Политика Запада в отношении Сирии показала свою низкую эффективность. История войны в САР — это хроника упущенных шансов. Об этом сообщил уходящий министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«История этой войны является хроникой упущенных шансов, доказательством некомпетентности западных союзников», — сказал Штайнмайер.

Между тем результаты этой кампании могли быть совершенно иными — в том случае, если бы западные страны более здраво взглянули на положение вещей, не требуя немедленного отстранения от власти президента Сирии Башара Асада.

«Я не испытывал симпатий к Асаду, но считал нужным показать ему направления сотрудничества с Западом, — сказал Штайнмайер. — Однако Вашингтон и Париж решили сделать Сирию частью воображаемой оси зла».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Штайнмайер заявил, что Москва благодаря масштабу операции в Сирии смогла проявить себя как крупный военный и политический мировой игрок. Но Россия не должна рассчитывать, что могут повториться времена Ялтинской конференции.

«По меньшей мере с точки зрения русских им это, кажется, удалось, Россию воспринимают как серьезного военного и политического игрока», — заявил он.

Напомним, 27 января Штайнмайер ушёл в отставку. Министром иностранных дел назначен Зигмар Габриэль — председатель Социал-демократической партии, бывший министр экономики.

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