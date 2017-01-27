Все военные госпитали России объединит ситуационный центр

В центре будут круглосуточно дежурить военные врачи, которые будут консультировать по телемедицинской связи

Москва, , 15:35 — REGNUM Создаваемый в многопрофильной клинике (МПК) Военно-медицинской академии (ВМА) ситуационный центр в перспективе свяжет телемедицинскими технологиями все военно-медицинские учреждения российских Вооруженных сил РФ. Об этом сегодня, 27 января, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, находящийся с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны РФ.

В ситуационном центре будут круглосуточно дежурить военные врачи, которые в случае необходимости будут по телемедицинской связи консультировать своих коллег из военно-медицинских учреждений различных регионов страны. При этом для консультаций будут доступны специалисты самых редких медицинских специальностей, работающие в Военно-медицинской академии.

«Вся информация из ситуационного центра будет оперативно поступать в Национальный центр управления обороной государства», — отметил Иванов.

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Как сообщало ИА REGNUM. 27 января заместитель министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Санкт-Петербург для инспекции хода строительства важнейших объектов Западного военного округа (ЗВО). Инспекция проводится по поручению министра обороны Сергея Шойгу.