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Антисемитские настроения должны пресекаться на любом уровне — Медведев

Политика
Уважительное отношение между людьми разных культур, разных вероисповеданий — это важнейшее условие существования и развития многонационального государства

Москва, 26 января 2017, 18:14 — REGNUM  В России антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться на корню, заявил глава правительства РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

«В любой стране, в том числе и в нашей, антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться на корню на любом уровне», — сказал Медведев в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности.

Глава правительства призвал дорожить спокойствием России. Он подчеркнул, что «уважительное отношение между людьми разных культур, разных вероисповеданий — это важнейшее условие существования и развития нашего многонационального государства».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») на пресс-конференции по поводу дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора, заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) обвинила Толстого («Единая Россия») в подрыве межнационального мира и призвала парламент отреагировать на его заявления насчет дискуссии по поводу Исаакиевского собора. «Я надеюсь на соответствующую реакцию руководства Государственной думы и партии «Единая Россия», — заявил президент ФЕОР Александр Борода.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег делать взвешенные заявления и не допускать выпадов, которые могут обидеть представителей той или иной национальности. При этом он в словах вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») признаков антисемитизма не увидел.

Между тем 26 января Толстой и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода примирились после скандала вокруг дискуссии о передаче Исаакиевского собора РПЦ, «Конечно, никакой национальности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях, которые разрушали и храмы, и синагоги, и речь шла не о национальностях», — отметил Толстой. «Поэтому прошу вас, если это кого-то задело, то я сожалею, прошу вас правильно понять», — обратился он к собеседнику.

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