«План Украины по реинтеграции Крыма относится к разряду химер»

Москва, , 18:01 — REGNUM План Украины по реинтеграции Крыма в силу его очевидной неосуществимости «относится к разряду химер». Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор обратил внимание и на то, что предлагаемый властями Киева план «явно диссонирует с другими решениями, которые проводит в жизнь украинская власть».

«Так, Киев, готовя план реинтеграции Крыма, где практически все население говорит на русском языке, одновременно собирается принимать закон об исключительности украинского языка. Правая рука не знает, что делает левая. И так во всем», — сказал Клинцевич.

На Украине разрабатывают документ по «реинтеграции» Крыма, сообщил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. В середине января правительство Украины утвердило план «реинтеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Аналогичный документ готовится по Донбассу.

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