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США проведут модернизацию военной инфраструктуры на Филиппинах — СМИ

Политика
США планируют строительство складов, казарм и взлетно-посадочных полос

Манила, 26 января 2017, 18:00 — REGNUM  В 2017 году США проведут модернизацию военной инфраструктуры на Филиппинах, заявил министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана, сообщает 26 января Reuters.

США планируют строительство складов, казарм и взлетно-посадочных полос. Президент Филиппин Родриго Дутерте осведомлен о намерениях военного руководства США и пообещал придерживаться ранее заключенных соглашений, заявил Лорензана.

«Договор «О расширении американского военного присутствия» (EDCA) все еще в силе», — добавил Лорензана.

Напомним, согласно EDCA, США имеют доступ к пяти военным базам на Филиппинах, где могут разместить неограниченное число американских военных и вооружений, хранить оборудование для гуманитарных и морских операций по обеспечению безопасности.

23 января пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не допустят, чтобы Китай взял под контроль территории, расположенные в международных водах Южно-Китайского моря.

«Если эти острова находятся в международных водах и не являются частью Китая, то, конечно… мы защитим международные воды от доминирования одной страны», — сказал Спайсер. На этой неделе сенатор-республиканец, глава комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн предложил дополнительно выделить $7 млрд 500 млн для финансирования вооруженных сил США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: США создают базу для полномасштабных военных действий против Китая

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