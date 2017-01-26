Экс-депутата ГД, не освободившего служебного жилье, будут выселять по суду

Депутаты Госдумы предыдущего, шестого, созыва должны были освободить квартиры до 4 декабря 2016 года

Москва, , 17:38 — REGNUM На имя не освободившего вовремя служебное жилье экс-депутата Госдумы от КПРФ Михаила Заполева готовится иск в суд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы Госдумы Михаил Романов («Единая Россия»).

«Один депутат Заполев, к сожалению, не выехал… По отношению к нему сейчас готовится правовая позиция, в том числе судебный иск, управлением делами президента», — сказал Романов.

По словам представителя комитета, Заполев ссылается на невозможность личного присутствия при передаче квартиры. Романов напоминает, что это может сделать любой представитель парламентария.

Депутаты Госдумы предыдущего, шестого, созыва должны были освободить квартиры до 4 декабря 2016 года.

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