Катар приветствует план США о создании «безопасных зон» в Сирии

Доха, , 17:24 — REGNUM Власти Катара заявили, что готовы поддержать план о создании «безопасных зон» в Сирии, предложенный президентом США Дональдом Трампом, сообщает 26 января Reuters.

Власти Катара приветствуют план президента США и хотели бы «подчеркнуть необходимость создания безопасных зон в Сирии и введения беспилотных зон, чтобы гарантировать безопасность гражданских лиц», заявил директор Министерства информации Катара Ахмед аль-Румаихи.

Напомним, план о создании «безопасных зон» в Сирии, который должен быть конкретизирован Пентагоном, предусматривает возможное введение «бесполетной зоны» над определенными районами Сирии и может потребовать увеличения сухопутного контингента для защиты сирийских беженцев от наземных сил.

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