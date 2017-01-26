Латвия направила Норвегии ноту по поводу ареста рыболовецкого судна

Рига, , 17:08 — REGNUM Министерство иностранных дел Латвии вручило посольству Норвегии ноту с просьбой освободить латвийское рыболовное судно, задержанное властями этой страны за лов снежного краба, сообщает портал Mixnews.lv.

Как заявил пресс-секретарь министерства Раймонд Янсонс, также в ноте содержится просьба не препятствовать лову, который, по мнению латвийской стороны, ведется в соответствии с международными соглашениями.

Янсонс сослался на правовые документы, в том числе на заключенный в 1980 году Европейским сообществом и Норвегией договор о рыболовстве, согласно которому каждый год стороны дискутируют о правах на лов, в том числе о правах судов стран ЕС на лов в водах, которые не являются водами ЕС, включая лов в водах архипелага Шпицберген (Свальбард). Также Янсонс напомнил, что Парижский договор 1920 года предусматривает недискриминационной подход к рыболовным ресурсам. В связи с этим случаем МИД намерен обратиться к Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в связи с выловом снежных крабов на территории Норвегии, в водах Шпицбергена (Свальбарда), арестовано латвийское судно Senators. В сопровождении береговой охраны Senators был доставлен к берегу и передан полиции.

Напомним, хозяйственная деятельность на Шпицбергене регламентируется соответствующим договором от 1920 года. Формально архипелаг находится под суверенитетом Норвегии, однако право использовать его природные ресурсы предоставляется всем странам, подписавшим договор. Власти Норвегии контролируют исполнение законов королевства на территории архипелага. Осло настаивает на праве распространять суверенитет и на континентальный шельф вокруг островов.

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