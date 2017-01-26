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Конго планирует экстрадировать около 200 граждан Бурунди — СМИ

Политика
В 2015 и в начале 2016 года правоохранительные органы ДР Конго задержали вблизи границы с Бурунди 186 человек

Киншаса, 26 января 2017, 16:57 — REGNUM  Демократическая Республика Конго (ДРК) экстрадирует на родину около 200 граждан Бурунди, подозреваемых в участии в столкновениях с силами безопасности Бурунди в 2015 году, сообщает 26 января Reuters.

«Подготовка процесса экстрадиции находится на финальной стадии», — сообщил пресс-секретарь правительства ДРК Ламбер Менде.

Напомним, в 2015 и в начале 2016 года правоохранительные органы ДРК задержали вблизи границы двух государств 186 граждан Бурунди, подозреваемых в выступлениях против президента Бурунди Пьера Нкурунзиза.

В 2015 году Нкурунзиза объявил о своем намерении баллотироваться на третий президентский срок, его оппоненты заявили, что он нарушает Конституцию страны. В Бурунди начались акции протеста и столкновения с силами безопасности.

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