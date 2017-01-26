В 2017 году Ярославскую область ждут 14 выборных кампаний

Ярославль, , 16:49 — REGNUM В 2017 году на территории Ярославской области пройдет 14 избирательных кампаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области. Первые выборы ждут жителей региона уже в апреле — в Тутаеве изберут двух депутатов городского совета. Данные мандаты стали вакантными после того, как депутаты Александр Баланцев и Татьяна Лисаева по собственному желанию сложили депутатские полномочия. Оба депутата перешли на работу в администрацию Тутаевского муниципального района.

Следующие выборы пройдут в мае — жители большей части Ленинского района Ярославля выберут депутата Ярославской областной думы. Данное кресло стало вакантно после избрания Ильи Осипова в Государственную Думу России.

Дата голосования по апрельским и майским дополнительным выборам пока что не назначена, решение облизибирком примет 8 февраля.

В единый день голосования 10 сентября на территории Ярославской области пройдет 11 избирательных кампаний, из которых 4 — на должности в исполнительные власти. Пройдут выборы губернатора Ярославской области, главы Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, главы Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, главы Даниловского поселения Даниловского района, главы Петровского поселения Ростовского района, главы Чебаковского поселения Тутаевского района, а также выборы депутатов муниципалитета Ярославля, муниципального совета Ростова, муниципального совета Петровского поселения Ростовского района, муниципального совета Углича, муниципального совета Константиновского и Чебаковского поселения Тутаевского муниципального района.