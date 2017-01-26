Правительство Украины напишет документ о «реинтеграции Крыма»

«Пишите нам, пишите, а мы прочтем, прочтем…»

Киев, , 16:47 — REGNUM Украинское правительство собирается написать некий документ по «реинтеграции» Крыма. Об этом сегодня, 26 января, пишет «Украинская правда» со ссылкой на министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша.

Чиновник напомнил, что в правительстве пишут документ о «реинтеграции Донбасса». «По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц», — сказал министр Черныш.

Он также подчеркнул, что в документе не будет содержаться положение о возобновлении экономических связей.

Украина не оставляет бесплодных попыток заявить свои претензии на потерянные регионы — Крым и Донбасс. Каких-либо реальных возможностей вернуть в состав Украины Крым, вернувшийся в состав России, и Донбасс, провозгласивший независимость, у Киева нет, остается только писать документы о «реинтеграции».

Читайте развитие сюжета: «План Украины по реинтеграции Крыма относится к разряду химер»