Посол США в Грузии обеспокоен решением властей Абхазии

Тбилиси, , 16:40 — REGNUM Посол США в Грузии Ян Келли 26 января посетил так называемую административную границу между Грузией и Абхазией и ознакомился со сложившейся здесь ситуацией. Как передают грузинские телекомпании, посол осмотрел так называемые контрольно-пропускные пункты в селах Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая и выразил беспокойство в связи с решением абхазских «де-факто» властей закрыть оба КПП.

Келли пояснил, что США не признают независимость Абхазии, соответственно, не признают и никакие контрольно-пропускные пункты на границе между Грузией и Абхазией.

«Мы не признаем независимость Абхазии, соответственно, не признаем никакие пропускные пункты. Грузия существует в рамках международно признанных границ. Если эти переходы закроются, это ограничит право местного населения на передвижение. Эти люди относятся к самому незащищенному слою населения. Это молодежь, которая переходит на территорию остальной Грузии для учебы, это старики, которые нуждаются в лечении, и мы очень обеспокоены всем этим», — заявил американский дипломат.

Он пообещал, что представители США обязательно поставят этот вопрос в рамках ОБСЕ и Женевских переговоров.