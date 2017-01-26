ИГИЛ планирует создать террористическую сеть в Юго-Восточной Азии — СМИ

Манила, , 16:31 — REGNUM Власти Филиппин получили сведения, что боевики «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) налаживают более тесные связи с исламистскими боевиками Филиппин и рассматривают возможность создания террористической сети в Юго-Восточной Азии, заявил министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана, сообщает 26 января Reuters.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поручило боевикам филиппинской радикальной группировки расширить сферу своего влияния в стране. Старший руководитель «Абу-Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иснилон Хапилон направился в провинцию Южный Ланао, чтобы оценить обстановку и предпринять меры для расширения деятельности радикальной группировки в данном регионе, заявил Лорензана.

«Боевики и раньше налаживали контакт между собой, однако в последнее время интенсивность коммуникации возросла. Сейчас у ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникли проблемы на Ближнем Востоке, они с трудом удерживают свои позиции», — заявил глава военного ведомства Филиппин.

Напомним, провинция Южный Ланао является оплотом группировки «Мауте» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является одной из исламистских группировок Филиппин, присягнувшей на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группировку возглавляет Абдулла Мауте.

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