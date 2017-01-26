День Февральской революции предлагают отмечать в России
Москва, 26 января 2017, 16:12 — REGNUM Законопроект о новой памятной дате — Дне Февральской революции — внес в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Событие предлагается вспоминать 2 марта.
Именно 2 марта 1917 года царь Николай II отрекся от престола, это событие подвело итог начавшейся 26 февраля 1917 года Февральской революции и послужило отправной точкой к великому множеству трагических событий, отмечает парламентарий. Именно Февральская революция стала подлинным катализатором трагических событий, определивших историю Россию в XX веке.
«К сожалению, из-за идеологических ограничений коммунистической эпохи, роль Февральской революции была девальвирована до некого «буржуазного» уровня. Однако подлинное значение тех событий имело для нашей страны ключевое значение», — указал депутат.
- 26 Января 2017 Законопроект о штрафах за русофобские высказывания внесен в Госдуму
-
- 26 Января 2017 В Госдуме ожидают парламентариев Сирии
-
- 26 Января 2017 Боярский выступил против квестов по мотивам Великой Отечественной войны
-
- 26 Января 2017 В Госдуме — консенсус по вопросу свободного изъявления религиозных чувств