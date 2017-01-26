В Госдуме ожидают парламентариев Сирии

Москва, , 16:05 — REGNUM Представители фракций Госдумы России и парламентарии Сирии могут подписать соглашения о сотрудничестве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

План международных связей Госдумы на 2017 год предполагает приезд в Москву делегации Народного Совета Сирии, и приглашение уже направлено, отметил глава комитета.

В рамках визита возможны не только встречи с руководством парламента, но «между различными политическими силами, фракциями». «Я не исключаю, что фракции сирийского парламента и российского подпишут соглашения о сотрудничестве», — сказал парламентарий.

На его взгляд межпарламентское взаимодействие с Сирией «должно ложиться в общую ткань переговорного процесса». «В Сирии побывала делегации Совета Федерации, европарламентарии. Мы знаем об итогах переговоров в Астане, которые имеют фундаментальное значение для достижения мира в Сирии», — отметил депутат.