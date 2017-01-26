Президент Грузии надеется, что права Церцвадзе будут защищены

«Верховный главнокомандующий зафиксирует свою позицию по этому вопросу, как только это будет сочтено необходимым»

Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили находится в курсе всего, что касается дела задержанного на Украине гражданина Грузии Георгия Церцвадзе. Об этом журналистам сообщила парламентский секретарь президента Анна Долидзе.

По ее словам, администрация президента и Совет национальной безопасности поддерживают прямые связи с соответствующими государственными ведомствами, президент проинформирован об этом деле и надеется, что права гражданина Грузии будут защищены в соответствии с Конституцией и законодательством.

«Каждодневная работа, которую ведут Совет безопасности и администрация президента, — это не то, о чем мы можем говорить открыто. Но президент Грузии как верховный главнокомандующий с первого же дня в курсе этого дела. И как только будет сочтено необходимым, чтобы верховный главнокомандующий сделал заявление и зафиксировал свою позицию, эта позиция будет выражена своевременно», — подчернула Долидзе.

О задержании на Украине вице-полковника Георгия Церцвадзе стало известно 23 января. Как сообщила грузинская телекомпания «Рустави-2», он был задержан по обвинению в совершении преступления в 2003 году в России. В международный розыск российская сторона объявила его в декабре 2016 года. Телекомпания также сообщила, что Георгий Церцвадзе воевал против России в Абхазии и участвовал в августовской войне 2008 года.

На арест Церцвадзе откликнулось МВД Грузии, которое уточнило, что Георгий Церцвадзе был объявлен правоохранительными органами России в розыск через Интерпол 23 декабря 2016 года. Он разыскивается за преступление, совершенное в 2003 году, — убийство, по предварительному сговору, совершенное группой лиц, попытку убийства и незаконное ношение оружия. О том, что Грузия принимает меры по защите прав Церцвадзе, ранее заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.