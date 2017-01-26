Четверг, 26 Января 2017 года
18:16:31 МСК
novostiNK

Выступление президента Грузии в парламенте планируется в марте

Политика
Парламентский секретарь президента заявляет, что соответствующее решение было принято в результате консультаций с парламентом
Георгий Маргвелашвили
Michał Józefaciuk
Георгий Маргвелашвили

Тбилиси, 26 января 2017, 16:01 — REGNUM  Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступит с традиционным ежегодным отчетом перед парламентом страны в марте. Как сообщила журналистам парламентский секретарь президента Анна Долидзе, соответствующее решение было принято в результате консультаций с парламентом.

«Исходя из того, что президент совсем недавно выступил с обращением к новоизбранному парламенту, и из повестки дня президента, мы провели консультации с парламентом Грузии и договорились, что лучше будет, если президент выступит с отчетом в парламенте позднее, весной, предположительно, в марте», — пояснила журналистам Анна Долидзе.

По ее информации, очередное выступление президента в законодательном органе коснется всех тех вопросов, которые важны для населения страны и на которые должен обратить парламент.

Ранее, согласно грузинскому законодательству, президент обычно выступал с отчетом в парламенте на первом заседании зимней сессии, в начале февраля. Эта традиция была нарушена уже в 2013 году, после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта», когда парламент несколько раз откладывал слушание отчета Михаила Саакашвили, и в конце-концов оно так и не состоялось. Эта же ситуация продолжилась после избрания президентом Георгия Маргвелашвили, который в 2015 году выступил перед парламентом лишь 31 марта. Но в прошлом году законодатели заслушали президента 3 февраля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламент Грузии
Главное сегодня
NB!
26.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЯзык до распада доведёт... Закон об украинизации: анализ и комментарии
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
26.01.17
«План Украины по реинтеграции Крыма относится к разряду химер»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
26.01.17
Ашот Погосян, Андрей СверчковСтав никем, можно стать кем угодно
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
26.01.17
Фёдор ЗоринРеставрация монархии и церкви: три шага назад или осознанный ритуал?
МоскваРоссия Православие Экономика
NB!
26.01.17
Первый борт немецких солдат в Литву Балтфлот встретил стрельбами С-400
КалининградРоссия Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
26.01.17
Рубен ГрдзелянГотовится заведомо провальный армяно-российский экономический проект
ЕреванАрмения Авиаперевозки в страны ближнего зарубежья Экономика
NB!
26.01.17
Парк ВВС Казахстана пополнился российскими вертолетами Ми-35М
АстанаКазахстан Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
26.01.17
Духовное управление мусульман Казахстана осудило суррогатное материнство
АстанаКазахстан Ислам Общество
NB!
26.01.17
Законы должны учитывать национальные и религиозные особенности — Володин
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
26.01.17
Михаил ДемуринДоминирование Америки подходит к концу
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
26.01.17
Что в России хорошо: Жириновский отрицает, что «все плохо в этой Рашке»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
26.01.17
Жулдыз АлматбаеваПоправки в Конституцию Казахстана: Что изменится?
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
26.01.17
Лифт-убийца: Ростехнадзор назвал причины смертельной аварии в ЖК «Донстроя»
МоскваРоссия Происшествия в лифтах Происшествия
NB!
26.01.17
Станислав СтремидловскийМессианство Польши просыпается – здравый смысл засыпает
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
26.01.17
Толстой помирился с ФЕОР — «есть уникальный опыт межконфессионального мира»
МоскваРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.01.17
В Бурятии у VIP-пенсионеров ищут совесть
Улан-УдэРоссия Льготы чиновникам Экономика
NB!
26.01.17
Патриарх Кирилл призвал создавать банки для бедных
МоскваРоссия Православие Экономика
NB!
26.01.17
Патриарх Кирилл призвал поэтапно отказаться от абортов
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.01.17
Мэру Якутска придётся отвечать в суде
ЯкутскРоссия Жизнь ИА REGNUM Общество
NB!
26.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.01.17
Максим ИсаевБывшие сотрудники администрации Обамы дали советы Трампу — FP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.01.17
Жители США рассказали об «американской мечте»
ВашингтонСША Социологические опросы Общество
ещё главное