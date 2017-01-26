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Законопроект о штрафах за русофобские высказывания внесен в Госдуму

Политика
В СМИ, в социальных сетях громкие и необоснованные публичные высказывания наносят ущерб авторитету России или свидетельствуют о намеренной антироссийской деятельности, отмечает автор

Москва, 26 января 2017, 15:57 — REGNUM  Законопроект о штрафах за «русофобские высказывания» внес в Госдуму Виталий Милонов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Парламентарий предлагает ввести административную ответственность за оскорбление, содержащееся в публичных выступлениях, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, направленное на ущемление человеческого достоинства, принижение значимости событий, имеющих особое историческое значение для становления и развития российской государственности, памятных дат, достижений науки и техники в Российской Федерации, а также за оскорбление лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией.

Санкции предполагают штрафы на граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до ста часов, на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, предусматривается административная ответственность за оскорбление памяти жертв политических репрессий, террористических актов, а также жертв катастроф, стихийных бедствий, вооруженных и межнациональных конфликтов, содержащееся в публичных выступлениях, средствах массовой информации, если указанное деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Максимальное наказание предполагается для граждан в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов, на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 1 млн рублей.

В последнее время участились громкие публичные дискуссии, касающиеся духовного наследия, истории, престижа Российской Федерации, отметил Милонов. Многие явления, некогда казавшиеся незыблемыми, в настоящее время подвергаются скепсису и пересмотру. С точки зрения поисков исторической истины или адекватной оценки того или иного явления (события) это не вызывает никаких нареканий. Однако, на его взгляд, нередко в СМИ, в социальных сетях громкие и необоснованные публичные высказывания наносят ущерб авторитету России или свидетельствуют о намеренной антироссийской деятельности. «Данные действия могут восприниматься негативно подавляющим большинством общества и не являться ни административным правонарушением, ни уголовным преступлением», — отметил парламентарий. Свобода слова не может оправдать иронию по отношению к жертвам политических репрессий, террористических актов, а также к жертвам катастроф, стихийных бедствий, вооруженных и межнациональных конфликтов, уверен депутат.

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