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Президент Банка Латвии: «Трамп расшевелит этот застоявшийся пруд»

Политика
Илмар Римшевич считает, что многие вещи требуют реформ
Константин Сомов. Заросший пруд. 1899 Константин Сомов. Заросший пруд. 1899

Рига, 26 января 2017, 15:51 — REGNUM  Президент Банка Латвии Илмар Римшевич призвал народ и политиков дать время проявить себя новому главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, сообщает портал Rus.delfi.lv.

«Он может стать президентом, который принесет перемены», — считает Римшевич. Глава банка также добавил, что многие вещи требуют реформ. «Но мы в Европе и Латвии их толком и не дождались. Поэтому мне кажется, что США удастся в каком-то роде расшевелить этот застоявшийся пруд». Он также отметил, что Трамп является человеком, который активно действует, а это, в определенной мере, по его словам, вызывает симпатию.

Глава Банка Латвии также признал, что некоторые поступки и заявления Трампа ему кажутся непонятными и даже пугающими, но при этом добавил: «Я думаю, нужно дать ему время — хотя бы год. Тогда увидим, перевесят ли плюсы минусы, или наоборот».

В свою очередь, комментируя один из первых шагов Трампа на посту президента — выход США из Транстихоокеанского партнерства, Римшевич выразил мнение, что остальные страны мира на данный момент не намерены приостанавливать темпы глобализации: «В долгосрочной перспективе мы вернулись бы в 60−70-е годы прошлого века — проиграли». Римшевич напомнил, что именно свободное перемещение товаров и услуг стимулирует конкуренцию и способствует развитию экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия не будет первой в очереди для налаживания отношений с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, заявил директор института внешней политики Латвии, политолог Андрис Спрудс. «Мы — довольно маленькие страны, нам сейчас важно понять повестку дня самого Трампа, посмотреть, когда Трамп едет в Европу, например, на майскую встречу «Большой семерки», на саммит НАТО в Брюсселе. Надо искать возможность встретиться», — добавил политолог. Отметив при этом, что избрание Дональда Трампа президентом США можно назвать «свежим воздухом» для Вашингтона. Политолог также предполагает, что дальнейшее развитие событий может быть очень интересным.

Читайте ранее в этом сюжете: «Для налаживания отношений с Трампом — Латвия далеко не первая в очереди»

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