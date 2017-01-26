«Ситуация с семейными врачами в Латвии неблестящая»

Рига, , 15:46 — REGNUM Латвийская система оплаты услуг семейных врачей государством не способствует повышению качества работы семейных врачей, заявила госконтролер Элита Круминя, сообщает LETA.

К такому заключению Госконтроль пришел после завершения крупномасштабной ревизии амбулаторной системы здравоохранения. Круминя считает, что семейные врачи редко прибегают к профилактическим осмотрам, которые крайне важны для своевременного выявления болезней. «Ситуация неблестящая, поскольку большая часть показателей не выполнена. Это показатели, относящиеся к снижению числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний, скринингу рака. Мы видим, что очень много врачей нужных показателей не достигают», — сообщила госконтролер.

Она также обратила внимание, что семейные врачи достаточно часто направляют пациентов к специалистам, несмотря на то, что многие манипуляции они могут проводить самостоятельно. В свою очередь, направление пациента к специалисту в случае, когда семейный врач может сам провести манипуляцию, приводит к дополнительным затратам времени и средств, а также к увеличению очередей. Круминя отметила, что в Латвии пациенты направляются к специалистам в два раза чаще, чем в среднем по ЕС. К тому же, как правило, это происходит в Риге, где семейные врачи являются работниками или субарендаторами в крупных медицинских учреждениях.

Ревизия деятельности семейных врачей также выявила, что в среднем у семейных врачей 1200−2000 пациентов, и примерно 85−90% доходов формируется от фиксированного платежа за каждого пациента, а только 10−13% доходов зависят от реально проделанной работы. И еще меньше — 1−1,3% доходов — формирует достижение качественных показателей. В связи с этим комиссия пришла к выводу, что система не стимулирует семейных врачей достигать качественных показателей. «Это серьезный повод для размышлений о том, как моделью финансирования стимулировать врачей обеспечивать качество своих услуг», — отметила Круминя.

Стоит отметить, что за пределами Риги в Латвии также наблюдается серьезная нехватка семейных врачей. В 45 волостях Латгалии (Восток Латвии) и Курземе (Западное побережье) нет семейного врача, причем в 30 из них нет даже фельдшерского пункта. Госсекретарь Минздрава Карлис Кетнерс в этой связи заявил, что «самоуправление тоже ответственно за обеспечение доступности здравоохранения своим жителям и не должно только ждать, когда в Риге волостям подыщут семейных врачей». В свою очередь Госконтроль заключил, что в существующей ситуации в этой сфере проблемы не решит даже десятикратное увеличение финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ежедневно в Латвии от излечимых болезней умирает 17 человек, заявила министр здравоохранения страны Анда Чакша. Как сообщила Чакша, самые распространенные причины смерти — онкология, а также заболевания сердца и сосудистой системы. По словам министра, в 2015 году в Латвии в среднем ежемесячно при родах умирала одна женщина. Министр предупредила, что из-за недостаточного финансирования в 2017 году пациентам придется считаться с длинными очередями на обследования у специалистов.

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