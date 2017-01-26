Законопроект о процедуре Brexit внесен в правительство Великобритании

Члены парламента также смогут внести поправки к законопроекту, которые могли бы смягчить условия выхода Великобритании из Евросоюза

Лондон, , 15:32 — REGNUM В парламент Великобритании правительством страны внесен законопроект о начале выхода Британии из Евросоюза — Brexit, сообщает Sky News.

О необходимости одобрения парламентом страны законопроекта о процедуре Brexit принял решение 24 января Высший суд Великобритании. Теперь планы правительства Терезы Мэй будут обсуждены парламентариями.

Члены парламента также смогут внести поправки к законопроекту, которые могли бы смягчить условия выхода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Великобритании 23 июня проголосовали за Brexit — выход страны из Европейского союза. Переговоры со странами ЕС по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза начнутся в марте 2017-го и должны занять около двух лет.

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