Законопроект о процедуре Brexit внесен в правительство Великобритании
Лондон, 26 января 2017, 15:32 — REGNUM В парламент Великобритании правительством страны внесен законопроект о начале выхода Британии из Евросоюза — Brexit, сообщает Sky News.
О необходимости одобрения парламентом страны законопроекта о процедуре Brexit принял решение 24 января Высший суд Великобритании. Теперь планы правительства Терезы Мэй будут обсуждены парламентариями.
Члены парламента также смогут внести поправки к законопроекту, которые могли бы смягчить условия выхода Великобритании из Евросоюза.
Как сообщало ИА REGNUM, граждане Великобритании 23 июня проголосовали за Brexit — выход страны из Европейского союза. Переговоры со странами ЕС по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза начнутся в марте 2017-го и должны занять около двух лет.
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