СМИ: Грузия приближается к Европе географически, но не ценностями

Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Введение для граждан Грузии безвизового режима со странами ЕС, которое затянулось во времени, конечно, приблизит Грузию к Европе на один шаг, но Грузия приблизится к ней географически, а не ценностями, заявил в интервью грузинскому изданию «Резонанси» грузинский политолог Сосо Цинцадзе.

В словах кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, который заявил, что все это время европейские лидеры обманывали Украину и Грузию, обещая членство в ЕС и НАТО, политолог видит истину и подчеркивает, что в действительности Грузию и Украину все это время обманывали.

Что касается визовой либерализации, Сосо Цинцадзе пояснил, что люди «денежные» в Европу и без того ездили и будут ездить, а безденежные и после либерализации туда поехать не смогут.

«Конечно, с принятием визовой либерализации мы приблизимся к Европе еще на один шаг, но как я уже сказал, приблизимся географически, а не ценностями. Для меня никакого значения это не имеет, и на что мне членство в Евросоюзе, если судьей Конституционного суда назначают Кобахидзе (политолог имеет ввиду бывшего вице-спикера Манану Кобахидзе, которую ранее обвинили в получении взятки по одному из уголовных дел)».

По словам Сосо Цинцадзе, он предпочитает, чтобы Грузия не была членом ЕС или НАТО, как та же Южная Корея, но при этом «такой ангажированный и скомпрометированный политик, как Манана Кобахидзе, которую — ни много, ни мало — обвиняют во взяточничестве» не назначалась бы судьей Конституционного суда, до которого в Южной Корее ее ни в коем случае бы не допустили.

«На что нам Евросоюз, если мэром у нас Нармания (мэр Тбилиси Давид Нармания), человек, который опустил Тбилиси до уровня своего села. Дороги не годятся, света нет, воды нет, инфраструктура разрушена, пробки», — пояснил Цинцадзе.