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Первый борт немецких солдат в Литву Балтфлот встретил стрельбами С-400

Политика
Манёвры были проведены в обстановке, максимально приближенной к боевой
С-400 в Калининградской области
Иллюстрация: Штаб Балтфлота
С-400 в Калининградской области

Калининград, 26 января 2017, 15:40 — REGNUM  В Калининградской области прошли тренировки по боевой готовности расчётов зенитных ракетных комплексов С-400. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского флота, ПВО успешно отразила авиаудар условного противника.

В свою очередь, задачи по прикрытию позиций С-400 обеспечили боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

В штабе флота подчеркнули, что манёвры были проведены в обстановке, максимально приближенной к боевой. В частности, воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей. Также действия боевых расчетов ПВО БФ осложнялись применением средств радиоэлектронной борьбы.

В результата учения С-400 произвели электронные пуски по воздушным целям.

Напомним, что ЗРК С-400 (или «Триумф») предназначен для уничтожения почти всех современных средств воздушно-космического нападения. Западные военные аналитики называют «Триумф» (наряду с «Искандерами» и «Бастионом») фундаментом т.н. зоны A2/AD (англ. Anti-Access/Area Denial, дословно «Антидоступ / Район отказа»), которая создана Министерством обороны России. Это означает, что войска НАТО не могут находиться в радиусе действия A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что стрельбы «Триумфа» совпали с транспортировкой в Литву первого транспортного борта из Германии, который доставил солдат и офицеров бундесвера. В мае 2017 года в Литве развернётся немецкая военная группировка численностью до 1200 человек, включающая также бронетехнику.

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