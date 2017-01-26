Ариф Асалыоглу, , 15:07 — REGNUM

Партия справедливости и развития (AKP), пришедшая к власти в Турции в 2002 году, в первое время своей работы произвела хорошее впечатление, обещая бороться с коррупцией, отстаивать демократию, свободу и справедливость. За десять лет она заручилась поддержкой народа и элиты Турции. Но после 2011 года, по мнению экспертов, в силу различных причин AKP стала действовать в полной противоположности тому направлению, которое было задано в первые годы работы. Вместе с политикой поляризацией страна была разделена на микрочасти. Семьи, либералы, религиозная часть общества, курды, сообщества и даже меньшинства, такие как армяне, отделились друг от друга.

Фактически эта поляризация в истории Турции началась в 1970-е годы. Но в последние пять лет она привела к наиболее опасным переломным моментам. Государство впервые настолько открыто выступило против курдов как целого народа. Знающие о темных 1970-х годах предупреждают, что сегодня общество переживает столь же острый этап распада, какой происходил в те времена. Сосед был в ссоре с соседом, брат конфликтовал с братом, муж — с женой… Мы имеем в виду использование памяти о прошлых разделениях, расколах и даже вражде для начала создания нового периода поляризации.

Названия политических партий и течений в Турции, а также объявленные ими миссии обычно связаны с наиболее важными вопросами. В 1923 году Народно-республиканская партия (CHP) присвоила себе имя нового (республиканского) режима, установленного в результате распада Османской империи, и ее единственной опоры (народа). Демократическая партия (DP, 1946) родилась из потребности противостоять CHP, то есть из демократии. Партия националистического движения (MHP, 1969) заявляет, что прежде всего она приняла идеологию национализма и будет активно ее придерживаться.

Так как любая партия должна защищать любой ценой изначально принятую в политике «идеологию». Секуляризм, который, возможно, не обозначался непосредственно в названии партии CHP, был свойственен ее политике в течение длительного времени. Все вопросы в Турции рассматривались через призму секуляризма. «Это соответствует секуляризму», «Это против секуляризма». Последние 4−5 лет такой подход для CHP более не является главным, и партия пытается выйти из этой ситуации, однако до конца еще не решила, какой основополагающей идеей занять это освободившееся место.

После переворота 12 сентября 1980 года Партия Отечества Тургута Озала (ANAP), неожиданно победившая на выборах, выбрала для себя весьма интересное название. Народу она изначально представлялась партией без идеологии. Действительно, все говорили о том, что она представляла «четыре направления». Она могла включать в себя и консерваторов, и либералов, и правоцентристов, и средний класс крупных городов. Их особенностью было своего рода «поймать всех» (охватить всех).

Таким же, как правая консервативная Демократическая партия (DP), основанная в 1946 году, было «Движение кадров» ANAP (Партия Отечества). Она была основана выдающимся бюрократом Тургут Озалом и его коллегами из аппарата. «Структурный характер» турецкой политики обрек Озала. Он через некоторое время был избран президентом, а затем остался в одиночестве во дворце Чанкая. Он пожалел о своем предпочтении, отданном на президентских выборах, но изменить его уже не смог.

Интересно, какая разница между ANAP Тургута Озала и Партией верного пути Сулеймана Демиреля (DYP была основана в 1983 году как продолжательница DP)? Другое объединение выдающегося бюрократа Демиреля — Партия справедливости — было закрыто в результате военного переворота 12 сентября (1980). Наследие Демократической партии продолжила сначала партия AP, а затем DYP .

По сравнению с DYP, партия ANAP была немного более консервативной. Меньше поддерживала этатизм. Это также стало причиной близких отношений Озала со всеми прослойками общества. Демирель имел хорошие связи с общественностью в разные периоды, но в личной жизни Демирель не был настолько «открыт обществу», как Озал. В каком-то смысле именно условия турецкой политики этого периода помогли Демирелю сформироваться как политику. Он оказался успешным человеком и надолго остался в политике. Он воспитал таких премьер-министров, как Тансу Чиллер и Месут Йылмаз, Хусаметтин Озкан. Эти лидеры проявляли уважение как к светской, так и религиозной части общества, поддерживали свободную рыночную экономику, верили в неделимую целостность государства и пользовались уважением членов бюрократического аппарата.

Были также лидеры левых партий. Например, Эрдал Иненю, надежда левого крыла, привел оппозицию к успеху. Премьер-министром коалиционного правительства стал Бюлент Эджевит. Но в 1990-е годы предвыборный лозунг Билла Клинтона в Соединенных Штатах, звучавший как «Дурак, все дело в экономике!», был актуален и для Турции. Даже в европейских странах, где экономика оставалась на определенно высоком уровне, в политике «обогащение» казалось возможным только с правыми, а «справедливость» с левыми. Те, кто упустил нить экономики, не мог долго удержаться на политической вершине.

До 1980-х годов Турция была достаточно «закрытой» страной. Либеральная экономическая политика Тургута Озала вместе с распространением частного телевидения, газет, ростом импорта и увеличением поездок за рубеж позволили Турции интегрироваться в мир. Поскольку открывшаяся Западу с экономической точки зрения Турция была вынуждена усваивать западные ценности. Действительно, в 1990-е годы, даже если Турция переживала внутренние волнения, повестка дня Европейского союза всегда оставалась для нее актуальной.

Продолжение следует…