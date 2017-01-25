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Упаси Бог поливать нацменьшинства — начнется вой: Жириновский

Политика
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) обвинила вице-спикера Госдумы Петра Толстого ("Единая Россия") в антисемитизме

Москва, 25 января 2017, 09:49 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал чудовищной ситуацию с обвинениями в антисемитизме в связи с передачей Исаакиевского собора РПЦ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

«Страсти так разгорелись, что пошли обвинения — это чудовищно», — заявил Жириновский, напомнив позицию фракции: вернуть все храмы, все монастыри, все земли РПЦ.

«И при этом начинают нападать: кто-то чего-то сказал, кому-то чего-то почудилось, какой-то антисемитизм. Антирусские настроения никому не чудятся, можно русских поливать каждый день, упаси Бог — национальные меньшинства, вой начинается», — указал депутат Госдумы.

«Европа уже сгнила на этой защите национальных, религиозных, сексуальных меньшинств. Защищайте просто людей, не надо искать, какой он национальности», — говорит он.

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) обвинила вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») в подрыве межнационального мира и призвала парламент отреагировать на его заявления насчет дискуссии по поводу Исаакиевского собора.

Накануне Толстой на пресс-конференции по поводу дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора, заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

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