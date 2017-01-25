Таиланд купит у Китая подводную лодку

Бангкок, , 09:41 — REGNUM Правительство Таиланда одобрило выделение 13,5 млрд бат (около $380 млн) на покупку китайской подводной лодки после того, как в прошлом году данная сделка была заморожена, сообщает Reuters.

В планах Таиланда данное приобретение не единственное, также планируется закупить у Китая 10 танков в дополнение к 28, заказанным в 2016 году. Приобретение подводной лодки планировалось еще в прошлом году, но тогда сделка была отложена из-за дискуссий о ее целесообразности внутри страны.

Представители военно-морского флота Таиланда заявили, что переговоры по этому поводу с китайской стороной почти завершены, бюджет будет выделять средства на покупку субмарины в течение шести лет.

«Мы находимся в процессе переговоров, но соглашение, вне всякого сомнения, будет подписано в этом году, так как мы располагаем необходимыми средствами», — заявил пресс-секретарь военно-морского флота адмирал Джумпол Лумпиканон.

По его словам, подводная лодка укрепит тайский флот и позволит ему получить необходимые тактические навыки в подводной войне.

Напомним, 22 мая 2014 года в Таиланде был осуществлен военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Чан-Оча. К августу 2014 года был сформирован новый состав правительства, третью часть которого представляли отставные или действующие военные и офицеры полиции. Правительство Китая было в числе первых признавших новое правительство Таиланда.