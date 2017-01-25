В Литву прибыли первые военные НАТО из Бельгии и ФРГ

Из Бельгии в страну прибыли около 30 военных роты логистики

Вильнюс, , 09:33 — REGNUM В Литву в рамках миссии по усилению восточного фланга НАТО прибыли первые бельгийские и немецкие военные, которые будут служить в международном батальоне НАТО.

По словам представителя по связям с общественностью армии Литвы Андрюса Дилда, из Бельгии в страну прибыли около 30 военных роты логистики, сообщает Delfi. Они войдут в состав батальона НАТО под командованием ФРГ.

Вместе с бельгийскими военными доставлена военная техника, она прибыла в порт города Клайпеды. Все военнослужащие будут размещены на базе в городе Рукла.

Первые немецкие военные, включая командующего батальоном, также прибыли в Литву. Всего до конца февраля в Литву будет переброшено 450 военных Бундесвера из 1,2 тыс., которыми будет командовать Германия.

В 2017—2018 годах в батальоне будут служить военные Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции. Всего в Литве будет дислоцировано 1,2 тыс. военных батальона передовых сил НАТО, а при надобности или на определенный период (например, на время учений) будет оправляться подкрепление.

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