Опрос: 71% граждан РФ выступают против выдачи Сноудена США

Опрос был проведен 20-22 января текущего года

Москва, , 09:21 — REGNUM Большинство граждан Российской Федерации выступили против идеи улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном благодаря выдаче экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Об этом, как пишет RT, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, против выдачи властям США Эдварда Сноудена выступают 71% респондентов, поддерживают предложение только 12% опрошенных.

Кроме того, 55% граждан РФ выступили против отмены некоторых «ограничительных мер», введенных США против России, в обмен на сокращение странами ядерных вооружений.

Опрос был проведен 20−22 января текущего года среди 1800 респондентов методом телефонного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию The Times и немецкому Bild рассказал о намерении решить вопрос с антироссийскими санкциями таким образом, чтобы многие оказались в «выигрыше».

Миллиардер сопоставил проблему санкций против РФ и вопрос о сокращении ядерных вооружений. СМИ резюмировали, что Трамп имел в виду соглашение о сокращении ядерного оружия с президентом РФ Владимиром Путиным «в обмен на снятие санкций США».

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