Правозащитники обвинили «политиков-популистов» в росте коррупции в мире

Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Международная неправительственная организация Transparency International (TI) назвала «политиков-популистов», в том числе президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, виновными в росте коррупции в мире, говорится в сообщении на сайте организации.

По мнению TI, такие политики не ведут борьбу с коррупцией, притом, что много говорят о ней. Обращаясь к популизму, они проводят грань между «коррумпированной элитой» и маргинализацией рабочего класса.

Правозащитники отметили, что Трамп, например, собирается отменить ряд антикоррупционных американских законов. Всерьез президент США не намерен решать проблему коррупции, говорится в заявлении.

Ранее TI опубликовала ежегодный индекс коррупции по итогам 2016 года, Россия заняла в нем 131-ю строчку, получив 29 баллов из 100 возможных, как и в 2015 году. РФ потеряла в рейтинге 12 позиций за счет увеличения количества стран-участников и оказалась рядом с Украиной, Казахстаном, Ираном и Непалом.

Представители Transparency International отмечают, что в 2016 году зарегистрировано больше стран, в которых наблюдается ухудшение ситуации, чем улучшения, что говорит о необходимости принимать скорейшие меры.