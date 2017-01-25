Свердловский губернатор начинает предвыборную кампанию?

Местные СМИ сообщают: именно его администрация президента согласовала для участия в выборах. Официального подтверждения этой информации пока нет

Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начинает предвыборную кампанию. Именно так расценили местные наблюдатели публикацию им очередной программной статьи в официальной «Областной газете», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Статья под названием «Переломный момент» появилась на официальном сайте издания вчера, 24 января. Из неё совсем не следует, что в мае, когда истечёт срок его полномочий, Евгений Куйвашев намерен уйти в отставку. Наоборот, он строит планы на ближайшие пять лет. По его поручению с осени идёт разработка программы «Пятилетки развития». Весной состоится её обсуждение. Главной задачей программы Куйвашев назвал возвращение Свердловской области в тройку лидеров (после Москвы и Санкт-Петербурга).

Отметим, статья была опубликована после того, как на сайте Кремля появилась стенограмма встречи Куйвашева с президентом России Владимиром Путиным. Можно предположить, что руководитель Свердловской области уже заручился поддержкой главы государства, и именно он станет основным кандидатом на выборах губернатора, которые состоятся в сентябре 2017 года.

По неофициальным данным, его кандидатура уже согласована администрацией президента России. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Если Евгений Куйвашев действительно получил добро на участие в выборах, то теперь следующим шагом станет указ Владимира Путина о назначении его исполняющим обязанности главы региона. По данным на утро 25 января, такой документ пока не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, срок полномочий Куйвашева в качестве губернатора истечёт 29 мая.

Если Куйвашев будет выдвинут на пост губернатора, то стоит ожидать участия в выборах и давнего его оппонента — основателя фонда «Город без наркотиков» и главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Во всяком случае, ранее он заявлял о том, что пойдёт на выборы, если действующий губернатор станет одним из кандидатов.

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Также среди возможных участников гонки эксперты ИА REGNUM рассматривали лидера свердловских справедливороссов Александра Буркова, мэра Нижнего Тагила Сергея Носова и главу Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына. Последний в конце 2016 года был назначен советником губернатора.

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