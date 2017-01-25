Снят гриф «секретно»: ЦРУ опубликовало тысячи документов, касающихся Перми

Пермь, , 09:01 — REGNUM Центральное разведывательное управление США сняло гриф секретности с 12 млн документов, которые датируются 40−90-ми годами прошлого века. В разгар холодной войны американские шпионы собрали в том числе более 6 тысяч документов о Перми, сообщает телекомпания «РифейПермь».

Ряд местных СМИ указывает, что американская разведка проявила интерес к оборонной и нефтяной промышленности Пермского края. Встречаются данные по предположительному количеству работников на отдельных промышленных производствах. В рассекреченных документах есть снимки местности и предполагаемые координаты размещения межконтинентальных баллистических ракет на территории региона. Также в опубликованных документах можно найти данные по стратегическим коммуникациям, важным железнодорожным объектам Прикамья. Собирало ЦРУ и подробные сведения о погоде в Прикамье.