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Агент Секретной службы США: Лучше сяду в тюрьму, чем спасу жизнь Трампа

Политика
Трамп – катастрофа для женщин и меньшинств США

Вашингтон, 25 января 2017, 08:37 — REGNUM  Высокопоставленному сотруднику Секретной службы США Керри О’Грейди может грозить дисциплинарное взыскание за то, что она на своей странице в Facebook заявила, что не будет закрывать президента США Дональда Трампа от пули, сообщает The Washington Post.

Это заявление было сделано еще в октябре, в самый разгар президентской кампании и после обнародования записи, на которой запечатлены неприличные высказывания Трампа о женщинах.

«Несмотря на то, я должна закрывать от пули обе стороны, этот мир изменился, и я изменилась, — написала О’Грейди. — И я лучше пойду в тюрьму, чем подставлюсь под пулю или поддержу того, кого я считаю катастрофой для этой страны и сильных и замечательных женщин и меньшинств, проживающих здесь».

Официальный представитель ведомства Кати Милоан признала, что Секретной службе известно о высказываниях О’Грейди, однако она не отклонила вопрос о том, какие шаги будут приняты в её отношении.

«Секретной службе известно о публикациях, и ведомство принимает соответствующие меры, — отметила Милоан. — В рамках сложившейся практики мы не комментируем личные вопросы».

»Все агенты и сотрудники Секретной службы должны соответствовать самым высоким профессиональным и этическим стандартам, — добавила она. — Любые обвинения в недолжном поведении принимаются серьезно и быстро расследуются».

По словам одного из официальных лиц в администрации, решение вопроса было передано в Управление Генерального инспектора, который, в свою очередь, перенаправил обратно в Секретную службу для возможного дисциплинарного воздействия. Сама О`Грейди в интервью изданию The Washington Examiner заявила, что сожалеет о публикации.

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