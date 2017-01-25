Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке

Марки: «Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов»

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Законопроект, внесённый в американский конгресс, предполагает наложения запрета для президента США Дональда Трампа на нанесение ядерного удара без объявления войны, пишет Foreign Policy.

Уточняется, что проект разработан сенатором Эдвардом Марки (штат Массачусетс, США) и конгрессменом Тедом Лью. Как говорится в публикации, такой запрет американские политики обсуждали ещё при 44-м президенте США Бараке Обаме.

Комментируя внесённое в конгресс предложение, Марки пояснил, что существует риск нанесения ядерного удара со стороны США по решению Трампа.

«К настоящему моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов», — сказал он.

Марки считает, что такого права у президента быть не должно. То, что в руках Трампа есть этот рычаг, — недостаток американского законодательства.

Напомним, 22 декабря Трамп в своём Twitter заявил, что США необходимо значительно расширить возможности в области ядерных вооружений: нужно укрепить и расширить свои ядерные возможности «до того времени, когда мир придёт в чувство относительно ядерных бомб».

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